Dämpfe an Bord: Passagierin fiel in Ohnmacht

Passagierin fiel in Ohnmacht

So bemerkten die Flugbegleiter plötzlich einen seltsamen Geruch, der „Menthol- oder Desinfektionsflüssigkeit“ ähnelte, wie es hieß. Dieser verschwand zwar zunächst wieder, jedoch fiel wenig später eine Passagierin in Ohnmacht. Ein Arzt, der sich an Bord der Maschine befand, übernahm die Versorgung der Frau, die wenig später wieder das Bewusstsein erlangte. Zwischenzeitlich wurde am Zielflughafen bereits die Rettungskette in Gang gesetzt.