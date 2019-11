Bündnispartner erhöhen ihre NATO-Beiträge

Nur Franzosen bleiben bei ihrem Anteil

Der US-Anteil sinkt nun auf 16,35 Prozent und damit auf denselben Anteil, den Deutschland zahlen wird. „Die USA zahlen weniger, Deutschland zahlt mehr“, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Donnerstag bei einem Paris-Besuch zu der neuen Kostenverteilung. Auch bei 26 anderen Alliierten gehen die Beiträge nach oben. Nur Frankreich beteiligt sich nicht über seinen bisherigen Anteil hinaus. Paris hatte die Neuverteilung der Kosten von Anfang an abgelehnt. Am Donnerstag betonte Präsident Emmanuel Macron, dass er es „für unverantwortlich halte, angesichts der heutigen Probleme weiterhin über finanzielle und technische Probleme zu sprechen“. Für ihn seien Frieden in Europa und die Beziehung zu Russland von der Budgetdebatte zu stark überlagert worden.