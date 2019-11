Es muss nicht immer etwas Neues sein

Verwertbare Ware statt Wegwerfartikel: Ein Kaufhaus in Villach setzt Zeichen für Nachhaltigkeit. Mitten in der Innenstadt sperrt Österreichs erstes „Re-Use“-Kaufhaus namens „ReVilla“ auf. Als Standort dient eine 270 Quadratmeter große Geschäftsfläche in der Bahnhofstraße.