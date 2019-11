Vorsicht Betrug! So schnell ist man sein Geld los

Fragt sich nur: Wie kann man sich vor solchen Verbrechern am besten schützen? „Ob im Internet, per Telefon oder auf der Straße - wird man von unbekannten Personen kontaktiert oder angesprochen, sollte unbedingt stets ein gesundes Misstrauen an den Tag gelegt werden“, betont Hans Peter Seewald, Chef der Abteilung Kriminalprävention beim LKA Tirol. Kein seriöses Unternehmen oder keine Behörde würde etwa per E-Mail um persönliche Daten anfragen. Auch die Polizei wird niemals per Telefon Zahlungen fordern oder sich über den Besitz von Wertgegenständen informieren. „In solchen Fällen am besten Nachrichten löschen oder den Hörer auflegen. Im Zweifel bei den jeweiligen Institutionen oder Dienststellen persönlich rückversichern und Anzeige erstatten“, betont Seewald.