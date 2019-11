„Hustlers“: Robin Hood auf Stöckelschuhen

Was wurde der 50-Jährigen unrecht getan: Wer hatte die Schauspielerin und Sängerin nicht abgeschrieben nach einer schlagzeilenträchtigen Beziehung mit Ben Affleck und dem katastrophal gefloppten „Liebe mit Risiko - Gigli“? Wer hat sie nicht verhöhnt für Liebeskitsch wie „Manhattan Love Story“ und Thrillertrash wie „The Boy Next Door“? Wer hatte nicht längst wieder vergessen, dass Lopez ursprünglich einmal mit dem Bio-Pic „Selena“ und an der Seite von George Clooney in „Out of Sight“ als fantastische Schauspielerin berühmt wurde?