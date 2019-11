„Hustlers“: Poledancing zum Kinostart gewinnen!

Megastar Jennifer Lopez als Stripperin in einem Gangsterfilm? Der US-Kinohit „Hustlers“, der auf wahren Begebenheiten um den Finanzcrash im Jahr 2008 beruht, startet jetzt auch in den österreichischen Kinos durch (ab 28.11.). Passend zu der biografischen und vor Sexappeal strotzenden Krimikomödie, in der neben Jennifer Lopez Constance Wu, Keke Palmer, Julia Stiles, Lili Reinhart und Rapperin Cardi B als auf Rache gesinnte Stripper-Crew brillieren, verlost krone.at jetzt 2 Anfängerkurse bei Poledance Vienna!