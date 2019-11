Gesunde Kooperation für ausgewogene Mahlzeiten

Immer weniger Menschen in Kärnten essen regelmäßig zu Hause, viele versorgen sich in Gasthäusern und Kantinen. Damit gewährleistet ist, dass bei Caterern und in Betriebsküchen ausgewogene Kost auf dem Teller landet, haben das Genuss- und das Gesundheitsland Kärnten eine hochwertige Kooperation gestartet.