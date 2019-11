Nur zwei Optionen für Lehener Schule

Seit längerem wird an einer Lösung für die Volksschule inklusive Kinderbetreuung in Lehen gefeilscht. „Wir treten da am Stand“, sagt ÖVP-Klubobmann Christoph Fuchs. Eigentlich hätte eine Entscheidung bereits gefällt sein sollen. Der ressortzuständige Stadtvize Bernhard Auinger (SPÖ) sieht die Situation anders. „Wir warten noch auf den Prüfbericht und dann wird es den Amtsbericht geben.“ Neubau und Generalsanierung kristallisieren sich als möglichen Varianten heraus. Auinger tendiert zur ersten, Fuchs zur zweiten. Die Sanierung würde um zehn Millionen Euro günstiger kommen, weil man sich die Vorsteuer zurückholen kann. „Auf die Dauer der Laufzeit macht dies aber nicht mehr so einen großen Unterschied“, so Auinger. Der Neubau würde der Stadt an die 42 Millionen Euro kosten.