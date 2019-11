Enkerl fallen gelassen - tot: Großvater droht Haft

„Ich kann es nicht glauben“

Der Großvater, der nun strafrechtlich verfolgt wird, brach am Dienstag im Interview mit dem CBS in Tränen aus, als er sich an den schrecklichen Moment erinnerte: „Ich dachte, da wäre Glas“, beteuert Anello mit gesenktem Blick. „Ich erinnere mich, dass ich versucht habe, sie auf dem Boden zu finden, und dann habe ich gesehen, wie sie gefallen ist, ich habe gesehen wie sie gefallen ist und ich war einfach nur ungläubig. Ich kann es noch immer nicht glauben.“ Für eine Weile sei er einfach nur unter Schock da gestanden, so Anello.