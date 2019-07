Kleinkind stirbt bei Sturz von Kreuzfahrtschiff

Drama im Hafen von San Juan in Puerto Rico: Ein 19 Monate altes Kleinkind ist am Sonntag aus dem elften Stock eines Kreuzfahrtschiffs gefallen und dabei ums Leben gekommen. Das Mädchen habe mit ihrem Großvater an einem Fenster gespielt, als es den Halt verlor und 46 Meter in die Tiefe stürzte, berichtete der Minister für öffentliche Sicherheit von Puerto Rico.