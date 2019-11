Hier stehlen die Diebe Dresdens Juwelenschatz

Der Juwelendiebstahl in Dresden dürfte wohl als einer der spektakulärsten in die Geschichte der Kunst- und Museumsdiebstähle eingehen. Die Kriminalpolizei veröffentlichte am Montagabend ein Überwachungsvideo, auf dem zwei Einbrecher zu sehen sind. Die Ermittler gehen mittlerweile davon aus, dass noch weitere Personen an dem Coup beteiligt waren. Die Täter waren in das berühmte Grüne Gewölbe im Residenzschloss eingedrungen und hatten Juwelen von unschätzbarem Wert entwendet. Mittlerweile wurden auch Bilder der gestohlenen Schmuckstücke veröffentlicht.