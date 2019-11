Obduktion: Soldat nach Hundeattacke verblutet

Nun liegt das Obduktionsergebnis im Fall jenes Hundeführers vor, der in der Nacht auf Donnerstag in Wiener Neustadt von zwei Zugriffshunden in deren Zwinger getötet wurde: Der 31-Jährige starb demnach „an einer Vielzahl von Bissverletzungen im Hals-, Nacken- und Oberschenkelbereich“, teilte Erich Habitzl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt, mit.