18-Jähriger verübte zwei Überfälle in kurzer Zeit

Der 18-jähriger irakischer Staatsbürger und ein bisher noch unbekannter Täter zogen am 20. November gegen 11.35 Uhr in Traun einen 15-Jährigen an der Jacke zu einem unbefestigten Parkplatz in der Nähe des Hauptplatzes. Dort nahm der Beschuldigte einen Bluetooth-Kopfhörer aus der Jackentasche des Opfers. Als der 15-Jährige diesen wieder zurückverlangte, versetzte ihm der Beschuldigte mehrere Faustschläge ins Gesicht. Dem Opfer gelang es trotzdem, dem Beschuldigten die Kopfhörer wieder abzunehmen. Zufällig vorbeikommende Passanten schlugen die Angreifer in die Flucht.