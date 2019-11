Streit artet in Schlägerei mit 200 Menschen aus

Völlig aus dem Ruder gelaufen ist am Wochenende ein Paartanzabend in der kleinen Hansestadt Anklam im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Was mit einem Streit von zwei Männern in einer Mehrzweckhalle begann, endete in einer Massenschlägerei, an der schließlich knapp 200 Menschen beteiligt waren. Erst die Polizei konnte die Streithähne trennen.