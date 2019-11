Wahlsieger Schützenhöfer war zu Tränen gerührt

KPÖ: Einzug mit mehr als sechs Prozent geschafft

Die steirischen Kommunisten jubeln: Sie haben den Einzug in den Landtag mit mehr als sechs Prozent der Wählerstimmen geschafft. Spitzenkandidatin Claudia Klimt-Weithaler in einer ersten Reaktion: „Ich bin überwältigt und dankbar, dass wir zum vierten Mal in Folge in den Landtag einziehen. Wenn man bis zuletzt nicht weiß, ob es reichen wird, ist es schon eine große Erleichterung, wenn es am Schluss ein so deutliches Plus gibt. Wir werden alles dafür tun, um das Vertrauen nicht zu enttäuschen, das viele Steirerinnen und Steirer in uns gesetzt haben.“