Grubinger: „Es waren einmal schöne Dörfer“

Heuer bin ich wieder einige Male in der Region gewesen und war einigermaßen schockiert: Hotelburgen, Chalet-Neubauten, Baustellen allerorten, tägliche Verkehrskollapse an der B 168 und Ortschaften, die ich teilweise nicht wiedererkannte. Und dann die ORF-Doku Donnerstagabend, die meinen Eindruck aus dem Sommer bestätigte. Bürgerinnen und Bürger, die wütend gegen den Ausverkauf ihrer Heimat zu Felde ziehen. Betroffene, die aus Angst vor Repressalien nicht an die Öffentlichkeit gehen können, mutige Bürgerinitiativen die, trotz Einschüchterungen und Drohungen, Widerstand leisten und zumeist hilflose Kommunalpolitiker, die ratlos und auch ein bisschen überfordert zu sein scheinen. Und dazu Landespolitiker, die ankündigen, dass man jetzt endlich genau wissen wolle, wie viele Zweitwohnsitze es in Salzburg gäbe und außerdem in Zukunft viel härter gegen Missbrauch vorgegangen werde.