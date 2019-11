Griechenland warnt vor „neuer Migrationskrise“

Mit eindringlichen Worten hat der für Bürgerschutz zuständige griechische Minister Giorgos Koumoutsakos am Donnerstag in Wien im Rahmen einer Konferenz zur Zukunft der EU-Migrationspolitik vor einer neuen, bevorstehenden Migrationskrise in Europa gewarnt. Die Union ist in der Frage weiter tief gespalten - das zeigte die Eröffnungsdiskussion, an der auch Minister aus Ungarn und Malta teilnahmen, einmal mehr sehr deutlich.