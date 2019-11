Nova Rock 2020: Die Headliner stehen bereits fest!

Ebenfalls neu bestätigt werden können folgende Bands: Mando Diao, Yungblud, Eluveitie, The Hu, Querbeat, The Dead Daisies, Devin Townsend, Seasick Steve, Beast In Black, The Weight, Boston Manor, Alien Weaponry, Black Inhale, Shvpes, King Nun und Fire From The Gods. Karten und alle weiteren Infos zum Festival-Highlight gibt es unter www.novarock.at.