Stadttheater: Heute wird neue Intendanz verkündet

Land und Stadt führen das Stadttheater ja als Offene Gesellschaft: Stadttheater Klagenfurt OG. Mit rund 750 Sitzplätzen und mehr als 200 Vorstellungen pro Jahr (Oper, Operette, Schauspiel, Musical, Konzert, Ballett) ist das Stadttheater Kärntens größte Kulturinsitution. Etwa 270 fest angestellte Mitarbeiter und and ie 90 Gäste arbeiten in den verschiedensten Abteilungen des Hauses, beispielsweise in Kostümabteilung, Tischlerei, Schlosserei, Malerei, Maske...