Kampf für leistbares Leben und mehr Gerechtigkeit

AK Kärnten setzt sich für 200.000 Mitglieder ein

Mehr als 200.000 Menschen haben allein mit der Arbeiterkammer (AK) Kärnten eine starke Stimme: Rund 285,5 Millionen Euro hat die AK Kärnten in den vergangenen fünf Jahren für die Arbeitnehmer in unserem Bundesland zurückgeholt und allen Mitgliedern zusätzlich Serviceleistungen in der Höhe von 67,6 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.