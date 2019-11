„Keine Roboter, die ein Leben lang funktionieren“

„Ein trainierter Hund ist noch lange kein sicherer Hund“, meinte Hundepsychologe Bernhard Kainz am Donnerstagabend bei Katia Wagner im „Krone“-Studio. Diesmal drehte sich alles um den tragischen Todesfall eines Militärhundeführers und die möglichen Ursachen. Was fehlt in der Ausbildung von Militär- und Polizeihunden, wie kommuniziert man mit den Vierbeinern richtig - und braucht es Hunde beim Militär überhaupt noch? Die Antworten auf diese Fragen gibt es in der neuesten Ausgabe von „#brennpunkt“, zu sehen im Video oben.