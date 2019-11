Fettes Essen schadet Gehirn von Ungeborenen

Die Studie untersuchte in Zell- und Mausmodellen, wie sich fettreiche Ernährung (mehrfach ungesättigte Omega-6-Fettsäuren) der Mutter durch die ganze Schwangerschaft auf die Gehirnentwicklung von Ungeborenen auswirkt. Bei stark fettreicher Ernährung entwickeln Mutter und Kind demnach ein Übermaß an körpereigenen Endocannabinoiden, die bei Schwangerschaft auch von den Müttern an die Ungeborenen weitergegeben werden können. Das überfordere die entsprechenden Cannabinoid-Rezeptoren im ungeborenen Gehirn, wodurch die Gehirnzellen nicht mehr korrekt ins Gehirn integriert werden und die ihnen zugedachten Funktionen erfüllen könnten, so die Wissenschaftler.