„Gelbwesten“: Die Gewalt ist zurückgekehrt!

Offenbar wollten die „Gelbwesten“ in Frankreich am ersten Jahrestag ihrer Proteste gegen soziale Missstände und die Regierung von Emmanuel Macron ein kräftiges Lebenszeichen von sich geben. Das ist der Protestbewegung auch teilweise gelungen. Nicht nur in Paris brannten zahlreiche Autos und Barrikaden, flogen Pflastersteine und wurden Straßen und Kreuzungen blockiert. Auch in zahlreichen anderen Teilen des Landes erhoben sich die „Gelbwesten“. Bis zum frühen Abend gab es alleine in Paris mehr als 60 Festnahmen.