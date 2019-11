Wiederbetätigung bei Gipfel-Foto: 4 Verurteilungen

Am Landesgericht Salzburg sind am Mittwoch drei Männer und eine Frau aus Deutschland wegen Wiederbetätigung zu bedingten Haftstrafen verurteilt worden. Die Beschuldigten hatten im April 2017 am Gipfel des Salzburger Hochthrons am Untersberg für ein Foto posiert. Dabei riefen sie laut Zeugen „Sieg Heil“ und hoben den rechten Arm zum Hitlergruß. Ein fünfter Angeklagter wurde frei gesprochen. Die Urteile sind rechtskräftig. Die „Krone“ berichtete.