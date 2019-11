Prozess um „Sieg Heil“-Gruß am Untersberg-Gipfel

Es war ein zweitägiger Ausflug einer 12-köpfigen deutschen Reisegruppe Anfang April 2017. In Grödig hatte sich die Gruppe einquartiert, machte dann einen Wanderausflug auf den Untersberg. Mit der Gondel fuhr die Gruppe den Angaben eines Angeklagten hinauf und wanderte zum Gipfel des Salzburger Hochthron. Laut Staatsanwalt Leon Atris Karisch stellten sich dabei acht Wanderer aus der Gruppe zu einem Gipfel-Foto zusammen und riefen „Sieg Heil“ samt Hitler-Gruß. „Deutlich wahrnehmbar“ für zwei Skitourengeher. Die Vorsitzende Bettina Maxones-Kurkowski erwähnte auch Bierdeckeln mit Hakenkreuzen am Frühstückstisch sowie eine Statue des Wappens der „Deutschen Ahnenforschung“ und ein „Schwarze Sonne“-Aufkleber an einem Fahrzeug. Das Wappen und den Aufkleber räumte der Erstangeklagte über seinen Verteidiger Wolfram Nahrath auch ein.