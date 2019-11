Überschwemmung in Venedig: 80 Prozent unter Wasser

Mosaiken, Holzstrukturen und Marmorböden gefährdet

Mobile Schotten wurden aufgestellt, um zu verhindern, dass das Wasser in die Kapelle Zen gelangen könne, in der sich Bilder-Zyklen rund um die Legende des Heiligen Markus befinden. Gefährdet sind die Mosaiken, sowie die Marmorböden und die Holzstrukturen, die die Basilika schmücken. Wertvolle Gegenstände in der Basilika wurden in Sicherheit gebracht. Eine Taskforce des Kulturministeriums prüfte am Mittwoch die von dem Hochwasser verursachte Überschwemmung. Der Patriarch von Venedig, Francesco Moraglia, berichtete von „strukturellen Schäden“ im Dom.