Kristin Davis hasste „Sex and the City“-Sexszene

In ihrer Rolle als Charlotte York verkörperte Kristin Davis die Romantikerin im Frauen-Quartett rund um Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker). Ein wenig konservativ und auch ein wenig naiv war die Serienfigur, mit der sich die heute 54-Jährige in die Herzen der „Sex and the City“-Fans gespielt hatte. Und vor allem eine recht pikante Szene ist Davis in Erinnerung geblieben - wenn auch nicht in guter, wie sie jetzt in der TV-Show von Andy Cohen verriet.