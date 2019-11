Die Superstars bei den Austrian Video Awards

Sie sind höchst kreativ, arbeiten meist in Eigenregie an ihrer Marke und bauen sich selber zu Superstars auf: Ihre Videos werden tausendfach im Internet geteilt, von ihren Abonnenten werden sie geradezu vergöttert. Grund genug, die besten YouTuber und Blogger aus der virtuellen Welt vor den realen Vorhang zu holen. Und das geschieht am 22. November bereits zum dritten Mal in der Wiener Gösserhalle.