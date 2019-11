IAEO bestätigt: Iran reichert wieder Uran an

Auch Uranpartikel in nicht angemeldeter Anlage entdeckt

Weiters heißt es in dem Bericht, dass Partikel von Uran an einem Standort entdeckt wurden, der nicht entsprechend deklariert wurde. Der Name der Anlage wird in dem Report nicht genannt. „Es ist essenziell, dass der Iran seine Zusammenarbeit mit der Behörde fortsetzt, um dieses Thema so schnell wie möglich zu klären“, so die IAEO.