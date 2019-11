Autolenker nahm Beruhigungsmittel: Unfallserie!

Zunächst hatte ein Augenzeuge gegen 13.15 Uhr einen Verkehrsunfall mit Sachschaden durch einen auffällig fahrenden Autolenker in der Donaufelder Straße gemeldet. Unmittelbar darauf verursachte der Mann in derselben Straße in Floridsdorf einen Auffahrunfall, bei dem zwei Frauen leicht verletzt wurden. Dort schritt die Polizei ein. Es stellte sich heraus, dass der 27-Jährige zuvor bei seiner Fahrt bereits neun parkende Autos gestreift, beschädigt und Fahrerflucht begangen hatte.