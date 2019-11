Mick Schumacher: „Leider nicht realistisch“

Mick Schumacher rechnet 2020 noch nicht mit einem Debüt in der Formel 1. „Wenn ich die Chance bekäme, würde ich sie ergreifen. Aber leider sieht es realistisch nicht so aus, dass es nächstes Jahr in die Formel 1 geht“, sagte Schumacher am Samstagabend beim SportpresseBall in Frankfurt.