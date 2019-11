Betrunkener Dieb hatte Würste im Schritt versteckt

Einen derartigen Einsatz erleben wohl auch Polizisten nicht alle Tage: Zwei Diebe wurden am Donnerstag in Wien-Wieden nach ihrem Beutezug durch einen Supermarkt geschnappt. Als es um die Herausgabe der gestohlenen Waren ging, griff sich einer der beiden Langfinger in den Schritt. Der Verdächtige hatte die Packung Käsekrainer in seiner Intimzone versteckt - eine wohl eher erfrischende und gleichsam unappetitliche Angelegenheit.