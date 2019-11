Wirtschaftswachstum höher als EU-Durchschnitt

„Die Arbeitsmärkte dürften robust bleiben“

Laut der Prognose „dürften die Arbeitsmärkte aber robust bleiben“, die Arbeitslosigkeit wird weiter zurückgehen. Die Beschäftigung verzeichnet ein Rekordhoch, und die Arbeitslosigkeit ist in der EU so niedrig wie seit der Jahrtausendwende nicht mehr, heißt es in der Prognose. Die Inflation bleibt niedrig. Die Teuerung im Euroraum wird für dieses und nächstes Jahr auf 1,2 Prozent veranschlagt.