Hausbesitzer stößt beim Umbau auf Menschenskelett

Der Hausbesitzer hatte Mitte Oktober damit begonnen, sein Domizil, das er im Vorjahr gekauft hatte, umzubauen. Was der Mann allerdings beim Graben in einem Nebenraum etwa 80 Zentimeter unterhalb des Fußbodenniveaus entdecken sollte, war dann doch eine schockierende Überraschung. So legte er die sterblichen Überreste eines Menschen frei und alarmierte daraufhin die Einsatzkräfte.