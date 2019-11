21-Jähriger tischte Polizei Lügenmärchen auf

Bange Momente will am 23. Oktober - wie berichtet - ein 21-jähriger Einheimischer an einer Innsbrucker Bushaltestelle durchlebt haben. Er sei von drei Tätern ausgeraubt worden und habe dabei eine Panikattacke erlitten. Zwei von ihnen konnten von der Polizei kurz darauf in einer Bar in der Bogenmeile festgenommen werden, der dritte ergriff die Flucht. Wie die Ermittler nun bekannt gaben, konnten sie auch diesen ausfindig machen. Es handelt sich um einen 16-jährigen Syrer, er wurde vorläufig festgenommen. Doch das Blatt hat sich in dieser Causa völlig gewendet!