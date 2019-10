21-Jähriger erlitt bei Raubüberfall Panikattacke

Erneut ein Raub, erneut in der Nähe der berühmt-berüchtigten Bogenmeile in Innsbruck! Ein Einheimischer (21) wurde am Mittwochabend an einer Bushaltestelle von drei zunächst Unbekannten attackiert und ausgeraubt. Der junge Mann erlitt eine Panikattacke, die Täter ergriffen die Flucht. Zwei davon konnten schließlich ausgeforscht werden.