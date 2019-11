Texas: Neonazi-Anführer wegen Mordes hingerichtet

In Texas ist in der Nacht auf Donnerstag ein ehemaliger Neonazi-Anführer wegen Mordes hingerichtet worden. Der 38-jährige Justen Hall hatte 2002 eine Frau ermordet. Seine Anwälte hatten zuvor mehrfach Einspruch gegen das Urteil eingelegt. Hall verbrachte beinahe 15 Jahre im Todestrakt und ist bereits der 19. Häftling, der heuer in den USA hingerichtet wurde. Allein im Bundesstaat Texas wurden acht Menschen exekutiert.