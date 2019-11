Ancelotti sorgt nach Salzburg-Spiel für Eklat

Spannungen in der Kabine

Italienische Medien berichteten von Spannungen in der Kabine. Einige Akteure hätten den „Ritiro“ laut Angaben der „Gazzetta dello Sport“ nicht fortsetzen wollen. „Chaos Napoli, es ist eine Meuterei“, titelte die Sportzeitung am Mittwoch in ihrer Online-Ausgabe. Auch Ancelotti sei vom Eingriff des Präsidenten in seinen Handlungsspielraum genervt. Der 60-Jährige sei mit seinem Trainerteam aber noch in der Nacht nach dem Spiel in Castel Volturno eingetroffen.