Corbyn über Johnson: „Thatcherismus auf Drogen“

Labour-Chef Jeremy Corbyn hat dem britischen Premierminister Boris Johnson vorgeworfen, den EU-Austritt für wirtschaftliche Deregulierung und niedrigere Schutzstandards vor allem im Gesundheitsbereich zu missbrauchen. Die Konservativen werden „einen Thatcherismus auf Drogen entfesseln“, so Corbyn laut Redetext in einem Wahlkampfrede, die er am Dienstag in Harlow halten wollte.