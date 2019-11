Apple bläst zum Angriff auf Netflix und Amazon

Der US-Technologiekonzern Apple hat seinen eigenen Streamingdienst eingeführt: Das Angebot namens Apple TV+ ist seit Freitag buchbar, darunter auch in Österreich. Insgesamt sollten Kunden in mehr als hundert Ländern das Angebot nutzen können, mit dem der Konzern aus Kalifornien den Platzhirschen Netflix und Amazon Konkurrenz machen und sich Marktanteile sichern will.