„Autokratie“: Brandstätter rät von Türkei-Reise ab

„Weil schon viele an den kommenden Sommerurlaub denken: Ich würde nicht in die Türkei fahren“, schrieb Brandstätter am Sonntagnachmittag auf Twitter. Der Grund? „Vielleicht war die nette türkische Familie nebenan nicht unterwürfig zu Erdogan und wird am Strand verhaftet. Erdogan soll verstehen, dass seine Autokratie Urlauber vertreibt.“