Sohn bedrohte 78-jährigen Vater mit einem Messer

Freitagfrüh geraten Vater und Sohn in einer Wohnanlage in Klagenfurt in Streit. Zum Schutz vor seinem aggressiven Sohn will der Vater diesen in dessen Schlafzimmer einsperren, was jedoch nicht gelingt. Der nun noch zornigere Sohn folgt seinem Vater in dessen Wohnung - bewaffnet mit einem Küchenmesser, mit dem er dem Vater droht. Der 78-Jährige sperrt sich in der Küche ein, der Sohn hämmert mit dem Messer in der Hand gegen die Tür und verlangt seine Schlüssel zurück. Mit den Schlüsseln verlässt er die Wohnung. Der Vater ruft die Polizei.