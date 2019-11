Tiroler Firma baute größtes Spa in Dänemark

Gegen drei internationale Wellnessausstatter beziehungsweise -planer konnte sich SPA4® – ein global agierendes Unternehmen mit Tiroler Wurzeln und einer der wenigen Komplettanbieter im Wellness- und Spa-Segment – erfolgreich durchsetzen. „Für uns als Bauunternehmer war es von großem Wert, auf das Wissen und die Erfahrung eines österreichischen Partners im Bereich Spa und Wellness zurückgreifen zu können. SPA4® hat viele internationale Spa-Projekte entwickelt, während Alsik unser erstes war. Die Integration von mehr als 50 Attraktionen in einem Spa erfordert Fachwissen und das haben wir bei SPA4® gefunden“, so Per Have, CEO bei der Investorengruppe Bitten & Mads Clausen Fonds.