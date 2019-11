Marcel I. wieder auf Österreichs Sport-Thron!

Der Absolvent der Hotelfachschule Bad Hofgastein bestritt sein erstes Weltcuprennen am 17. März 2007 in Lenzerheide (24. im Riesentorlauf), das 245. und letzte exakt zwölf Jahre später am 17. März in Soldeu (Slalom-14.). Hirscher setzte auf Kontinuität in seinem Umfeld. Auf beruflicher Seite begleiteten ihn u.a. die Skifirma Atomic, sein Trainer Michael Pircher, sein Pressesprecher Stefan Illek und natürlich Vater Ferdinand viele Jahre. Der schnauzbärtige Skilehrer „Ferdl“ war die Konstante am Pistenrand. Langzeitfreundin Laura wurde Marcel Hirschers Ehefrau, im Herbst 2018 machte ein Kind das private Glück perfekt.