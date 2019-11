Junge Wirtschaft fordert Ende der „Geisterstadt“

Gruselig ist es für viele Jungunternehmer nicht nur am Halloween-Tag in der Landeshauptstadt. Geschäfte schließen, die Fußgängerzone stirbt aus - darauf will die Junge Wirtschaft aufmerksam machen. 700 Geister-Luftballons wurden in der Stadt verteilt. Politiker sollen „die Luft rauslassen“ und handeln.