Salzburg-Talent erhält langfristigen Vertrag

Sportdirektor Christoph Freund zeigte sich erfreut über die Verlängerung: „Masaya haben die beiden Saisonen, in denen er verliehen war, sichtlich gutgetan. In dieser Phase hat er sich vor allem taktisch sowie körperlich hervorragend entwickelt und spielt bei uns seit Sommer eine sehr gute und wichtige Rolle. Ich bin überzeugt, dass uns Masaya in den kommenden Jahren viel Freude bereiten wird.“