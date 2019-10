Dumm? Hamilton geht auf „Rowdy“ Verstappen los

Wenn es drauf ankommt, ist in aller Regel keiner besser als das Silberpfeil-Team und sein Chefpilot. Auch in Mexiko lieferten Hamilton und Mercedes ein perfektes Zusammenspiel aus Fahrkunst, cleverer Strategie und präzise abgestimmtem Auto. Der Ausfall seines Stamm-Renningenieurs, der Hamilton erstmals seit sieben Jahren nicht am Kommandostand betreute, bremste den Briten nicht. „Das ist ein starkes Zeichen für die Stärke des Teams“, sagte der 34-Jährige. Wie er 47 Runden lang seine Reifen am Leben hielt und trotzdem am Ende nie wirklich in Gefahr geriet, war Extraklasse.