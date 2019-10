Goldener Herbst bleibt uns am Wochenende erhalten

„Am Samstag und Sonntag zeigt sich der Herbst noch einmal von seiner besten Seite. Viel Sonnenschein und milde Temperaturen über 20 Grad am Nachmittag“, erklärt Alexander Ohms von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Gute Nachrichten gibt es auch für alle Bergsteiger in Salzburg: Nebelfelder, die sich am Vormittag bilden, lösen sich schnell auf und sorgen so für beste Fernsicht. Also rein in die Bergschuhe und noch einmal Höhenluft schnuppern. „Auf 2000 Metern Höhe können sich Wanderer auf 12 Grad einstellen, auf 3000 Metern wird es um die 7 Grad haben“, so Ohms. Relativ mild also für diese Jahreszeit.