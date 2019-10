Der neue VW Golf: So fährt DAS AUTO in die Zukunft

An der Säule soll man ihn erkennen

Letzteres gilt in erster Linie für die C-Säule, die seit jeher den Auftritt des Golf prägt. Der hat zwar mit einer Länge von 4,28 Meter, einer Breite von 1,79 Meter und einer Höhe von 1,46 Meter seine kompakten Maße behalten. Doch wurde so gut wie jedes Teil der Karosserie neu geformt. So ist die Front mit den schmal gezeichneten serienmäßigen LED-Scheinwerfern sowie dem weit nach außen gezogenen und dort ansteigenden Lufteinlass deutlich flacher als bislang.