Lenker versteckte Drogen in Socken und Unterhose

In zwei Socken, die mit Magneten an der Stoßstange seines Autos versteckt waren, hat ein 40-Jähriger Drogen versteckt. Bei der Durchsuchung des Mannes kam auch ein Päckchen Cannabis aus seiner Unterhose zutage. Beamten war bei einer Routine-Verkehrskontrolle in Wien starker Cannabisgeruch aufgefallen. Der Serbe wurde bereits wegen Drogendelikten via Festnahmeanordnung seines Heimatlandes gesucht.